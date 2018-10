Didi Kühbauer sauer: „Keine Kritik an Djuricin!“

Doch Kühbauers Blick geht schon nach vorne. Am Sonntag kommt in der Liga Mattersburg. „Ein Sieg ist notwendig“, so Kühbauer. „Dafür werden wir alles tun.“ Regeneriert wurde noch in Glasgow, am Samstag gibt‘s ein Training. Mehr geht nicht. Daher baut Kühbauer vor: „Auch zwei Wochen werden nicht reichen, um eine Handschrift zu erkennen.“ Selbst wenn‘s viele nicht hören wollen ...