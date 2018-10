Mit Sex-Inserat Männer auf Bekannte „gehetzt“

„Mama, ein Mann hat heute nach einer Sabine gefragt“, verriet die Tochter (16). Gesucht hat der Unbekannte nach einer „entspannten Massage und mehr“. Denn wie sich herausstellte, versprach ein Portal im Internet, in dem öfters illegale Prostitution angeboten wird, genau dieses Abenteuer - ausgerechnet mit Anschrift und Telefonnummer der verdutzten Oberländerin, nur mit anderem Namen. Auch andere Männer wurden auf das Inserat aufmerksam, wie Anrufe und WhatsApp zeigten. Von Anfang an hatte die Frau den Angeklagten (45) im Visier. Warum konnte sie am Innsbrucker Landesgericht aber nicht beantworten. „Wir haben eigentlich eine langjährige Freundschaft. Ich bin mit seiner Frau sogar Kindergarten und Schule gegangen.“ Nur die beiden Töchter der Familie sind nicht gut aufeinander zu sprechen. „Meine Tochter wird von seiner gemobbt“, erklärte die nach dem Vorfall fast schon traumatisierte Mutter. „Ich habe Angst und man fragt sich: Wer hat das Inserat gesehen und was kommt noch?“