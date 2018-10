Red Bull Salzburg ist die Nummer 1 von Europa!

Große Fußballabende

Beim Start von Salzburgs Serie am 3. Dezember 2016 (4:1 gegen Altach) hatte der Niederösterreicher erst seinen achten Liga-Einsatz. Fünf Tage später stand er erstmals in der Startelf eines Europacup-Spiels. Da wurde Schalke auch dank eines Schlager-Treffers 2:0 besiegt. Was danach folgte, ging auch tatsächlich in die Geschichtsbücher ein: Der vierte und fünfte Bundesliga-Titel in der Serie, das Heim-1:0 gegen Marseille im Herbst 2017 als Startpunkt des großen Europacup-Märchens. Das dann in den auf eigenem Boden bewerkstelligten Aufstiegen in der K.-o.-Phase gegen Sociedad, Dortmund und Lazio gipfelte. Auch gegen den späteren Europa League-Finalisten Marseille glückte ein Sieg.