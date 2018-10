Kühbauer ortet „körperliche Probleme“ bei Rapid

Das 1:3 in der Europa League am Donnerstag in Glasgow gegen die Rangers schmerzte Didi Kühbauer, weil ein Punktgewinn durchaus möglich gewesen wäre - wenn es nicht den Rückfall in der zweiten Hälfte gegeben hätte. Kühbauer führt ebendiesen auf „körperliche Problem“ in seiner Mannschaft zurück. (Im Video oben die Stimmen zum Spiel).