So zaubern Sie österreichische Nachspeisen

Wenn jemand weiß, wie man österreichische Mehlspeisen zaubert, dann die Bäuerinnen. Über Generationen wurden die gezuckerten Weisheiten in der Familie weitergegeben. In dieser sorgfältig zusammengestellten und liebevoll bebilderten Rezeptsammlung finden Sie alles was das süße Nationalherz höherschlagen lässt.