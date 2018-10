Migration: Die sieben Visionen des Herbert Kickl

Paul Collier, britischer Wirtschaftswissenschafter der University of Oxford, erinnerte in seiner Eröffnungsrede daran, dass sich 85 Prozent aller Flüchtlinge weltweit nicht in der EU, sondern in anderen Weltregionen - oft in der Nähe von Krisengebieten - befinden. Diese regionalen „sicheren Häfen“ bräuchten mehr Unterstützung und Solidarität seitens Europas.