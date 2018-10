Sex-Betrüger wollte Lösegeld für intime Bilder

Geld her oder intime Bilder gehen an alle Kontakte im Computer-Adressbuch! Ein Betrüger wollte einen Kronstorfer (59) erpressen, verlangte 700 US-Doller in Bitcoins als Lösegeld. Doch weil das Opfer sicher war, nie auf Pornoseiten gesurft zu haben, ging die Erpressung schief.