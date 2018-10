Wie Eltern und Schüler über Bildungsreform denken

„Aus Alt macht Neu“

„Aus Alt macht Neu“, titelte die „Krone“ diesbezüglich am Dienstag. Das alte Notensystem, eine Rückkehr zu den Leistungsgruppen und auch das Sitzenbleiben feiern ein Comeback. Doch wie sehen es die Betroffenen? Was sagen die Schüler quer durch Österreich? Vom Taferlklassler bis zum Tintenpatzer, vom Unterstufler bis zum Maturanten? Und was die Eltern, die einen Teil der Erziehung ihrer Kinder im wohlfeilen Glauben in die Hände ausgebildeter Pädagogen legen, damit auch mit deren Mithilfe am Ende „was G’scheites“ aus dem Nachwuchs wird? Wir haben Antworten gesucht. Und gefunden.