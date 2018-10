Dieter Bohlen: Elf Kilo in sechs Wochen abgenommen

„Mit 25 Jahren nicht fitter gefühlt“

Also habe er angefangen, Sport zu machen: sechsmal die Woche Rad fahren, laufen oder im heimischen Fitnessstudio schwitzen. An manchen Tagen stehe er dafür extra um fünf Uhr auf. „Ich habe außerdem Zuckerkonsum nahezu komplett eingestellt. Cola oder dickflüssige Säfte gibt‘s bei mir nicht mehr. Und so verlor ich in sechs Wochen mehr als elf Kilo.“