Deutschland will leichtere Fachkräfte-Einwanderung

Neben Maßnahmen in der Diesel-Frage wurde in der Sitzung der deutschen Koalition in der Nacht auf Dienstag auch über ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz gesprochen. Die Regierung einigte sich darauf, das Land für ausländische Fachkräfte attraktiver zu machen. Das gilt vor allem für EU-Bürger, aber auch für Fachkräfte aus Drittstaaten.