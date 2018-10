Digitalsteuer: Löger zeigt sich zuversichtlich

Neue Digitalregeln bei EU-Finanzministertreffen?

Der amtierende EU-Ratsvorsitzende und Finanzminister Löger zeigte sich auch zuversichtlich, dass es beim Treffen der EU-Finanzminister am Dienstag in Luxemburg gelingen werde, bei einer Vielzahl von Themen Beschlüsse zu fassen. So steht etwa der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für E-Books und das sogenannte „Reverse Charge“-System gegen Mehrwertsteuerbetrug auf der Tagesordnung. Österreich habe von Beginn an dargelegt, dass es an dem System der „Reverse Charge“ ebenfalls Interesse habe, Tschechien werde aber als Pilotprojekt damit starten. In weiteren Schritten könnte dies hoffentlich in nächsten Jahren fortgeführt werden, sagte Löger.