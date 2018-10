Von der Werkstatt aufs Podest

Ob Defekte an Motoren zu diagnostizieren, perfekte Schweißnähte anzubringen oder grantige Hotelgäste geduldig und freundlich zu betreuen sind - junge Fachkräfte aus Niederösterreich lösen solche Aufgaben mit Bravour. Das wurde bei der Europameisterschaft in Budapest belohnt: Kfz-Techniker Klaus Lehmerhofer aus Gföhl holte ebenso Gold wie die Betonbauer Sebastian Frantes und Markus Haslinger aus Gmünd und Waldenstein. Mit Silber kehrten Bodenleger Benjamin Schindelars nach Rabenstein, Lkw-Techniker Manuel Fahrnecker nach Kuffern sowie das Netzwerktechniker-Duo Patrick Taibel und Lukas Vavra nach Tulln und Kapellerfeld zurück. Außerdem wurden Schweißer Thomas Käferböck aus Neustadtl an der Donau sowie Rezeptionist Oliver Klocke aus Purkersdorf mit Medaillons for Excellence für starke Leistungen in ihren Bewerben ausgezeichnet.