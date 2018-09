351 Anzeigen: Dicke Luft in Wiener Lokalen

„Der Nichtraucherschutz in Lokalen funktioniert in der Praxis überhaupt nicht“, klagt Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) an. Bei Raucherkontrollen in der Bundeshauptstadt hagelte es in diesem Jahr bereits 351 Anzeigen und 82 Organmandate von den Marktamt-Sheriffs. Für die Stadt Wien ist ein generelles Verbot die einzig sinnvolle Lösung.