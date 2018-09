Umfragen: SPÖ tritt trotz Neustart auf der Stelle

Rendi-Wagner will wieder Nummer eins werden

Am Samstag trat Rendi-Wagner erstmals auf einem Parteitag als designierte SPÖ-Chefin auf. In ihrer Rede vor den niederösterreichischen Genossen in Schwechat betonte sie, eine „Lebensentscheidung“ getroffen zu haben. Sie sei zwar erst kurz in der Politik, „aber die Werte der Sozialdemokratie teile ich schon sehr, sehr lange“, sagte sie. Wieder die Nummer eins zu werden, sei das Ziel.