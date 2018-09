Polizei stürmte Villa von Pop-Diva Cher

Was für ein Tumult in Chers Luxusdomizil in Malibu! Während die Sängerin auf Tournee in Australien ist, stürmten die Cops ihre Villa, um den Sohn ihrer Assistentin, der in einem Gästeflügel des Anwesens lebt, zu verhaften. Donovan Ruiz wurde schließlich in Handschellen abgeführt.