Schnappt sich Red Bull nächsten Eishockey-Klub?

Denn diese würde in der Fan-Szene auch Widerstand wecken, da der Name Red Bull auch für die Kommerzialiserung des Sports steht. Wenn man jedoch in die Welt des Sports blickt, findet man eine lange Red-Bull-Erfolgsliste: Bereits im heimischen Eishockey sponsert das Milliarden-Unternehmen die Eishockey-Cracks aus Salzburg, genauso wie die aus München. Zudem hat man sich in der Formel 1, im Ski-Sport, im Fußball bei Salzburg, Leipzig und New York sowie im Extremsport einen Namen gemacht. Folgt nun die nächste Erfolgsgeschichte?