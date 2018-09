Wirbel um geplatztes Özil-Treffen: Löw enttäuscht

Der deutsche Teamchef Joachim Löw hat sich enttäuscht von Mesut Özil nach dem geplatzten Treffen mit dem Ex-Weltmeister bei dessen Verein Arsenal gezeigt. „Mesut war nicht da, von daher müssen wir akzeptieren, dass er aktuell nicht mit uns sprechen will. Die Gründe kenne ich auch nicht“, sagte der 50-Jährige nach dem Zuschlag für Deutschland im Rennen um die EM 2024 am Donnerstag in Nyon.