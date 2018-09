Diese besten Hometrainer unter 500 Euro

Das Training auf dem Ergometer ist ein sanfter Sport für Ihre Gelenke. Gleichzeitig fördert es den Muskelaufbau, verbessert die Atemkapazität und senkt das Riskio für Typ-2-Diabetes. Auf diesem Modell trainieren Sie nicht nur leise, sondern vor allem effizient. Je nach Bedarf können Sie die Sattelhöhe individuell anpassen und auch Ihre Trainingsintensität einstellen. Ihre Ergebnisse werden auf dem Display angezeigt, die Pulsmesser am Lenker messen konstant Ihre Herzfrequenz. Sie können Ihre Trainingsdetails aber auch auf einer Fitness-App via Tablet oder Smartphone einsehen, welches Sie einfach auf der Tablethalterung platzieren können. Besonders praktisch sind auch die Transportrollen am Rad, mit dem Sie das Produkt einfach verschieben und individuell platzieren können.



Größe: 98 x 46 x 133 cm

Gewicht: 23 kg

Preis: 249,90 €

Hier geht‘s zum Produkt.