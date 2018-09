Fujifilm enthüllt Projektor mit drehbarem Objektiv

Der japanische Hersteller Fujifilm hat im Rahmen der Foto- und Videomesse Photokina in Köln die Entwicklung des weltweit ersten Projektors mit drehbarem Objektiv angekündigt. Da das Objektiv um zwei Achsen gedreht werden könne, sei es möglich, in die verschiedensten Richtungen - ob Wände, Decken oder Fußböden - zu projizieren, ohne den Projektor selbst dafür umstellen zu müssen, so das Unternehmen in einer Mitteilung.