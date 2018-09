Angreifer einvernommen: „Wollte sie nicht töten“

Gutachten über Zurechnungsfähigkeit

Über den mutmaßlichen Täter wurde bereits in der Vorwoche die U-Haft verhängt, er befindet sich aufgrund seiner Verletzungen jedoch nach wie vor im Krankenhaus. Eine Überstellung in die Justizanstalt St. Pölten sei aus gesundheitlichen Gründen noch nicht möglich, so Bien. Deshalb werde der Beschuldigte derzeit in seinem Krankenzimmer von der Exekutive bewacht. In weiterer Folge sollen zudem die Zurechnungsfähigkeit des 28-Jährigen genau überprüft und ein psychiatrisch-neurologisches Gutachten in Auftrag gegeben werden.