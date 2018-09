Erschreckend wenig Top-Noten im Winterreifentest

Winterreifenkauf ist eine Glaubensfrage: Man muss glauben, was in den Reifentests steht oder was einem der Reifenhändler des Vertrauens sagt. Eine vertrauenswürdige Währung ist die Veröffentlichung des ÖAMTC und seiner Partner. Das Ergebnis: Nicht alles, was teuer ist, ist auch gut. Zwei Fabrikate sind durchgefallen - und auch von den Reifen der österreichischen Marke Semperit sollte man eher die Finger lassen.