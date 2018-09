NFL: New England kassiert in Detroit zweite Pleite

Er stand achtmal in der Super Bowl, gewann sie fünf Mal und war viermal MVP des Endspiels - doch jetzt steckt Patriots-Superstar Tom Brady in der Krise! Nur 14 von 26 Pässen fanden gegen die Lions einen Mitspieler. Mit mageren 133 Yards war das Passspiel Bradys sogar unterirdisch. Der einzige Touchdown-Pass gelang ihm über zehn Yards. Zudem war das Laufspiel mit 89 Yards erbärmlich. Und das alles ausgerechnet gegen den Ex-Coach! Matt Patricia, in der Vorsaison noch als Defensive Coordinator mit den Patriots in der Super Bowl, war es sein erster Sieg als Chefcoach der Lions. Und das gleich gegen Mentor Bill Belichick! Bei den Patriots schrillen nun die Alarmglocken. Am Sonntag kommen die ungeschlagenen Miami Dolphins.