Nullnummern-Spiel geht munter weiter

Im Duell der bislang in der EBEL Sieglosen wirkten die am Freitag spielfreien Bulls zunächst „rostig“, hatte nur Raffl das 1:0 am Schläger. Linz war aggressiver, präsenter und spielte kompakter. Als Pallestrang im Angriffsdrittel den Puck in der Not nicht mehr an den eigenen Mann brachte, fuhren die Linzer zwei gegen eins Richtung Goalie Herzog - Locke vollstreckte.