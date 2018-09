Porsche verzichtet endgültig auf Dieselmotoren!

Merkel berät mit Auto-Konzernchefs Maßnahmen gegen Fahrverbote

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Chefs deutscher Autokonzerne beraten an diesem Sonntag in Berlin über Maßnahmen gegen Diesel-Fahrverbote in Städten. An dem für den frühen Abend angesetzten Treffen im Kanzleramt nimmt auch Verkehrsminister Andreas Scheuer teil.