Djuricin-Doppelpack bei Sieg der Grasshoppers

Marco Djuricin hat die Grasshoppers aus Zürich am Samstag in der Schweizer Super League zu einem 3:1-Heimsieg über Xamax Neuchatel und damit auf Tabellenplatz acht geschossen. Der Ex-ÖFB-Teamstürmer erzielte zwei Treffer für den von Thorsten Fink betreuten Klub und wurde in der 90. Minute ausgetauscht. Raphael Holzhauser, der beide Tore von Djuricin vorbereitete, und Heinz Lindner spielten bei den Siegern durch.