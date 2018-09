Dominic Thiem stürmt ins Finale von St. Petersburg

„Ich habe mich aus vielen heiklen Situationen mit guten Aufschlägen gerettet. Das war das Beste an meinem Spiel heute“, sagte Thiem noch auf dem Platz. „Ein Finale ist immer großartig, man hat aber auch viel zu verlieren. Natürlich will ich den Titel. Es wäre mein erster in der Halle und wäre etwas Besonderes für mich.“ Thiem sollte vor dem Endspiel jedenfalls gewarnt sein, ist Klizan in sechs Endspielen auf der Tour doch noch ungeschlagen. Der Slowake besiegte Wild-Card-Inhaber Wawrinka 4:6, 6:3, 7:5.