Bereits beinahe jeder fünfte oö. Bauer ist „bio“

Am 28. September wird der „Tag der Bio-Landwirtschaft“ gefeiert

.„Wir wollen das Bewusstsein für die Leistungen unserer Mitglieder weiter schärfen“, meint Franz Waldenberger, Obmann von BIO Austria, die rund 60 Prozent der Biobetriebe in OÖ vertritt. Er weist darauf hin, dass im Vorjahr bundesweit Bio-Lebensmittel um 1,8 Milliarden Euro verkauft wurden, ein Plus von zwölf Prozent.