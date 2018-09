Amazon startet die totale Vernetzung des Haushalts

Amazons sprechende Echo-Lautsprecher mit der Assistentin Alexa an Bord waren nur der erste Schritt. Jetzt wird eine Vision für ein Zuhause erkennbar, in dem Dutzende Alexa-Geräte miteinander vernetzt sind. Der Online-Händler stellte in der Nacht auf Freitag in Seattle ein Dutzend neue intelligente Lautsprecher und verwandte Geräte vor, darunter eine neue Version des KI-Lautsprechers Echo Plus, eine per Stimme bedienbare Mikrowelle und das Echo Auto für Pkw.