Handlanger bestellte über gehackte Konten Handys

Als Handlanger eines Internetbetrügers hat ein Asylwerber aus dem Bezirk Linz-Land hochwertige Handys bei mehreren Elektrogeschäften in Österreich einkassiert. Aufgeflogen sind die Machenschaften Mittwochnachmittag, als der 32-Jährige ein Mobiltelefon, das über ein gehacktes Konto eines Online-Bezahldienstes bei einem Händler in Traun bestellt worden war, abholen wollte, so die Polizei Oberösterreich.