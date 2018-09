Sturmalarm: Heftige Böen im Osten befürchtet

Am Wochenende sorgt eine Kaltfront von Freitag auf Samstag für einen markanten Temperaturrückgang von bis zu 15 Grad. „Mit maximal 13 bis 20 Grad ist von Spätsommer keine Spur mehr, am ehesten wird die 20-Grad-Marke in Vorarlberg geknackt“, so UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.