Massiver Temperatursturz von 15 Grad am Wochenende

Massiver Temperatursturz

So zieht in den Nachtstunden eine kräftige Kaltfront über die Alpennordseite nach Österreich, besonders im Donauraum und im östlichen Flachwand wird es stürmisch. Rasend schnell fällt deshalb auch die Thermometermarke - und zwar um bis zu 15 Grad! „Die Höchstwerte liegen nur mehr zwischen zehn Grad in den Nordalpen und 20 Grad in Osttirol und Kärnten“, so der Wetterexperte. Und auch der Himmel zeigt sich herbstlich, es bleibt meist trüb und immer wieder können Regenschauer niedergehen. Trocken bleibt es zunächst nur im Süden des Landes, doch bereits am Nachmittag muss man auch hier mit Regenfällen rechnen. Der Wind allerdings wird merklich nachlassen, so die Ubimet.