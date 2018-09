Leipzig gegen Salzburg ohne Star-Stürmer Werner

DFB-Teamstürmer Werner, wertvollster Kicker im Leipziger Kader, fällt ebenso wie Linksverteidiger Marcelo Saracchi mit muskulären Problemen aus. Saracchis rechtem Pendant, Lukas Klostermann, machen die Adduktoren zu schaffen, berichtete Rangnick in einer Pressekonferenz am frühen Mittwochabend - was wiederum die Chancen von ÖFB-U21-Teamspieler Konrad Laimer auf einen Einsatz erhöht. „Es wird die stärkstmögliche Formation am Platz stehen“, versprach Rangnick.