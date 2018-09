Zurcaroh werden Zweite bei „America‘s Got Talent“

Die Vorarlberger Akrobatikgruppe Zurcaroh konnte sich im Voting der US-Talentshow „America‘s Got Talent“ auf NBC in der Nacht auf Donnerstag nicht gegen die gesamte Konkurrenz durchsetzen und wurde Zweiter. Den ersten Platz hat der Zauberkünstler Shin Lim geholt, der sich nun über ein Preisgeld von einer Million Dollar (rund 860.000 Euro) freuen und eine Show in Las Vegas eröffnen darf.