Gerichte, die das Leben schreibt

„Das erste Kapitel der 90-jährigen Sonnhofgeschichte hat meine Urgroßmutter Fanny mit einer kleinen Pension und dazugehörigem Café geschrieben. Eine starke Frau, die damals 1928 in einer nicht gerade einfachen Zeit für ihre zwei Buben ein Standbein schaffen wollte“, erzählt Vitus Winkler stolz, der im Familienbetrieb in St. Veit im Pongau gemeinsam mit seiner Frau Eva-Maria mittlerweile schon in der vierten Generation die Fäden zieht.