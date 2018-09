Vettel hat jetzt nur ein Ziel - sechs Siege

Aber was sagen die Protagonisten dieses großartigen WM-Duells? Nix ist fix! „Ich denke keine Sekunde an Seb, nur daran, der Beste zu sein“, schoss es aus Lewis Hamilton, der in den letzten fünf Rennen vier Siege geholt hatte und die Meisterschaft mit 281:241 Punkten anführt. Und Lewis weiß, was zu tun ist. „Wenn wir mit dem gleichen Fokus in die nächsten Rennen gehen, sind wir am Ende vorne!“ Hamilton verrät sein Credo: „Wenn ich körperlich und geistig auf dem höchsten Level bin, kann mich keiner schlagen!“