Hündin erschnüffelte Drogen in der Waschmaschine

„Aktion scharf“ vor dem EU-Gipfel. Die Polizei überführte am Wochenende in der Landeshauptstadt gleich zwei Drogendealer. Ein Afghane und seine Komplizen hatten ihren Marihuana-Vorrat in einer Waschmaschine versteckt. Ein Nigerianer versuchte durch einen Sprung in die Salzach der Festnahme zu entkommen.