Herzogin Meghan: Geheimbesuche in Frauen-Küche

"Die Hubb Gemeinschaftsküche ist ein Ort für Frauen, um zu lachen, zu trauern, zu weinen und gemeinsam zu kochen“, schreibt die Herzogin in dem Buch. Hier können Frauen gemeinsam Essen und sich einander zugehörig fühlen. Während Krisen und in Zeiten der Freude. Der Verkaufserlös des Buches soll den Erhalt der Küche gewährleisten sowie Menschen in der Umgebung unterstützen, die immer noch an den Folgen der Grenfell-Katastrophe leiden.