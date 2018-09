Eskalierte Streit von lesbischem Liebespaar?

Der mysteriöse Tod einer 25-jährigen Deutschen im Wiener Hotel „Rainers“ wirft viele Fragen auf. Zum Beispiel, warum sich die Frauen in einem Hotelzimmer aufhielten, wo sie doch beide in Wien einen festen Wohnsitz haben. Unter Tatverdacht: eine 31-jährige Österreicherin. Sie soll bereits am Samstagvormittag an der Rezeption um Hilfe gebeten haben: „Meiner Freundin geht es nicht gut.“ Kurze Zeit später wurde die zugedeckte Leiche der Frau am Boden des Zimmer entdeckt. Zur gleichen Zeit fand in dem Hotel übrigens das offene Casting für „Deutschland sucht den Superstar“ statt.