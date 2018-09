Deutsche (25) in Wiener Hotelzimmer stranguliert

Schreckliche Bluttat am Samstag in Wien: In einem Hotel im Bezirk Favoriten wurde die Leiche einer jungen Deutschen gefunden. Die 25-Jährige dürfte stranguliert worden sein. Die Polizei konnte noch vor Ort eine 31-jährige Österreicherin als Tatverdächtige festnehmen. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.