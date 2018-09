„Für den Kunden ist die Flexibilität wichtig“

Wolken, so müssen sich Wolken anfühlen - daran denkt man, wenn man Betten-Reiter-Eigentümer Peter Hildebrand in der Manufaktur dabei beobachtet, als er die Fülle berührt, die in Steppdecken landen wird. Auch Pölster und Unterbetten werden in der Zentrale des Heimtextilien-Spezialisten in Leonding hergestellt.