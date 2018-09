2:3! Ex-Südstädter setzen Admira K.-o.

Sturm Graz hat nach vier sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga wieder einen vollen Erfolg gefeiert. Die Grazer drehten am Samstag in Überzahl einen Rückstand gegen die Admira zu einem 3:2-(1:1)-Sieg. Alle Tore wurden dabei von Ex-Admiranern erzielt. Peter Zulj brachte die „Blackys“ in Führung (12.). In der Schlussphase sorgten Philipp Hosiner (72.) und Markus Lackner (86.) für den Sieg. Marin Jakolis schwächte die Admira nach 66 Minuten in Führung liegend durch zwei Gelbe Karten innerhalb von 52 Sekunden selbst.