Austria kämpft im Derby gegen schwarze Serie

Sechs Spiele, nur einen Punkt geholt, nur ein Tor erzielt: Austrias Bilanz der letzten sechs Meisterschafts-Auswärtsspiele, ein Sieg in der Fremde gelang zuletzt am 7. April (2:0 bei Sturm). Eine schwarze Serie, die man am Sonntag ausgerechnet in Hütteldorf beenden will. Was zugleich ein Jubiläum wäre: Gewinnt man bei Grün-Weiß, wäre es in der Meisterschaft der 100. Derbysieg der Violetten!