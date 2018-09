Kia ProCeed: Mercedes CLA auf koreanische Art

Das Gustostück ist also das Heck. Pummelig und trotzdem sportiv, potent und elegant zugleich. Eine Anlehnung an die Formensprache des größeren und mehr als dreimal so teuren Porsche Panamera Sport Turismo wird natürlich von den Kia-Entwicklern unter Leitung des früheren BMW-Manns Albert Biermann heftig bestritten. Gelungen ist das Hinterteil allemal, vor allem dank des über die Heckscheibe ragenden Dachabschluss mit Spoilerfunktion. Nett anzuschauen ist auch die Lichtgestaltung mit den durch eine durchgehende und illuminierte Leiste verbundenen Rückleuten.