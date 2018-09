Student (29) bleibt in Polizeigewahrsam

Weiterhin in Polizeigewahrsam verbleibt der 29 Jahre alte Autor Max Zirngast, der am Dienstag in Ankara festgenommen wurde. Dies habe die türkische Staatsanwaltschaft entschieden, wie es am Freitagabend seitens des Außenministeriums hieß. Seine Verhaftung war zuvor bereits aufs Schärfste kritisiert worden. So hatten unter anderem am Freitagnachmittag zahlreiche Studierende, Professoren, Mitarbeiter sowie die Hochschülerschaft der Universität Wien in einem Schreiben die „sofortige Freilassung“ Zirngasts gefordert und ihre Unterstützung bekundet. 115 Personen unterzeichneten die Solidaritätserklärung.