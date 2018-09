Geht dieser Hyundai Santa Fe als Cabrio in Serie?

Hyundai hat in den vergangenen Jahren in vielerlei Hinsicht aufhorchen lassen: Brennstoffzellenfahrzeuge weisen den Weg in eine mögliche Zukunft, der ziemlich famose i30N verdreht als Kompaktrakete PS-Brüdern die Köpfe - und jetzt taucht plötzlich ein siebensitziges Cabrio auf! Der Hyundai Santa Fe, nach oben völlig offen! Trauen sich die Koreaner das wirklich? Im Netz gibt es bereits einen Fahrbericht (siehe Video oben). Machen wir es kurz: Die Kollegen von CarAdvice in Australien haben ein wenig 1. April gespielt.