Steiermark wächst um drei neue Chalet-Dörfer

Chalets im Ausseer-Stil

Das Angebot wächst in der Region jetzt noch weiter an: Laut Steiermark Tourismus wird das Hotel Mondi-Holiday in Grundlsee zur Zeit um ein Chalet-Dorf ergänzt; ein paar Kilometer weiter entsteht in der sogenannten „Zloam“ das „Narzissendorf“ mit 30 Chalets im typischen Ausseer-Stil.