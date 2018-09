Knebelverträge: Wie Innenstädte ausgeblutet werden

„Vorgangsweise muss bekämpft werden“

Noch allerdings will man sich in der Causa nicht geschlagen geben. „Diese Vorgangsweise ist für uns unlauter und muss auf allen Ebenen bekämpft werden“, kündigte Schneeberger weitere Schritte an. So würden alle Gemeinderatsfraktionen an einem Strang ziehen und in der kommenden Woche einen gemeinsamen Antrag bei der Gemeinderatssitzung stellen, wie angekündigt wurde. So werde etwa eine rechtliche Prüfung durch die Bundeswettbewerbsbehörde in Auftrag gegeben.