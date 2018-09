Mit diesen Shampoos waschen die Profis

1.) Die Inhaltsstoffe unterscheiden sich im ersten Vergleich kaum. Basis von Supermarkt- wie auch Profiprodukten ist Wasser. Hinzu kommt ein variierendes Reinigungsmittel und weitere Ergänzungen wie Tenside, die für den Schaum verantwortlich sind. Entgegen dem Irrglauben hat der keine Auswirkung auf das Waschergebnis.



Der Schaumerzeuger wird aber gerne in großen Mengen verwendet um das Produkt zu strecken, was allerdings die Austrocknung der Haare begünstigt. Dazu tragen ebenso Sulfite bei, die zusätzlich auch die Farbe verblassen lassen. Ein weiterer Inhaltsstoff in billigen Shampoos sind wasserunlösliche Silikone. Sie legen sich wie ein glänzender Film um das Haar, lagern sich an, beschweren es und verhindern, dass Pflegestoffe kaum bis gar nicht eindringen können.