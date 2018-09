Sally Field wurde vom Stiefvater vergewaltigt

Seit über 50 Jahren steht Sally Field vor der Kamera. Während ihrer gesamten Karriere hat die Schauspielerin stets darauf geachtet, den perfekten Schein und ihr dazugehöriges Image zu wahren. Nun zeigt sie jedoch in ihren Memoiren „In Pieces“, die in den USA am 18. September erscheinen, eine ganz andere Seite von sich. Die zweifache Oscargewinnerin wurde jahrelang von ihrem Stiefvater misshandelt.