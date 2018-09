John Lennons „Imagine“-Album in neuem Glanz

Doku auf DVD, Blu-ray und in ausgewählten Kinos

Parallel dazu werden am 5. Oktober auch die (Doku-)Filme „Imagine“ und „Gimme Some Truth“ - von Hand restauriert, remastert und mit einigen Extras aufgewertet - auf einer DVD bzw. einer Blu-ray Disc neu herausgebracht. Eine spezielle Kino-Version des „Imagine“-Streifens (Trailer unten), die exklusives, bis dato unveröffentlichtes Material enthält, wird am 18. September und 9. Oktober (John Lennons Geburtstag, Anm.) in ausgewählten Kinos in Wien (Artis International bzw. Village Cinema), Graz (Geidorf Kunstkino), Salzburg und Linz (jeweils Cineplexx) gezeigt.